В Омске супруги украли у подруги 660 тысяч рублей
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 29 ноября 2017, 20:41, последнее обновление 29 ноября 2017, 22:40  •  печать

В Омске супруги украли у подруги 660 тысяч рублей

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Полицейские смогли задержать злоумышленников по горячим следам.

Жительница Советского округа Омска хранила дома крупную сумму денег, о чем знали ее друзья – супружеская пара. Они разработали план, по которому жена пригласила богатую подругу в гости, незаметно вытащила из ее сумки ключи и передала мужу. Женщины отправились по магазинам, а мужчина пошел в квартиру, где хранились деньги, и похитил их из тумбочки. Обнаружившая пропажу женщина обратилась с заявлением о краже денег в полицию.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказалась супружеская пара – знакомые потерпевшей. 40-летнюю омичку и ее 46-летнего мужа задержали. Более 100000 рублей они успели потратить. Остальные денежные средства полицейские изъяли в доме фигурантов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В полиции отметили, что супруги признались в еще одной попытке совершить кражу из квартиры своей подруги, но тогда осуществить задуманное помешала сработавшая сигнализация, и преступление не удалось. Теперь незадачливым ворам грозит до шести лет тюрьмы и штраф в размере до восьмидесяти тысяч.
 

Теги  •  #деньги #кража #полиция

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