В Омске супруги украли у подруги 660 тысяч рублей

Жительница Советского округа Омска хранила дома крупную сумму денег, о чем знали ее друзья – супружеская пара. Они разработали план, по которому жена пригласила богатую подругу в гости, незаметно вытащила из ее сумки ключи и передала мужу. Женщины отправились по магазинам, а мужчина пошел в квартиру, где хранились деньги, и похитил их из тумбочки. Обнаружившая пропажу женщина обратилась с заявлением о краже денег в полицию.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказалась супружеская пара – знакомые потерпевшей. 40-летнюю омичку и ее 46-летнего мужа задержали. Более 100000 рублей они успели потратить. Остальные денежные средства полицейские изъяли в доме фигурантов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В полиции отметили, что супруги признались в еще одной попытке совершить кражу из квартиры своей подруги, но тогда осуществить задуманное помешала сработавшая сигнализация, и преступление не удалось. Теперь незадачливым ворам грозит до шести лет тюрьмы и штраф в размере до восьмидесяти тысяч.

