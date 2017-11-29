Омский пристав присвоил миллион рублей должника, чтобы вылечить дочь

Бывший сотрудник УФССП чуть не отправил должника в тюрьму, потому что в течение девяти месяцев присваивал его деньги. 28-летнего экс-пристава приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

В Омске вынесли приговор 28-летнему судебному приставу. Он обвинялся в присвоении 990 тыс. руб. Как пишет "КП", сотрудник УФССП воспользовался тем, что должник передавал деньги через него напрямую, а не через банк. Почти девять месяцев обвиняемый брал взносы, но в специальный журнал данные не вносил.

Как объяснял сам подсудимый, деньги ему понадобились на лечение больного ребенка. У трехлетней дочери диагностировали неизлечимое заболевание. Сначала нужны были дорогие лекарства, после - операция, поскольку в животе у девочки обнаружили опухоль. Присвоенные деньги пошли на выплату взятых кредитов.

Пристав решил воспользоваться доверчивостью должника, который недавно был фигурантом уголовного дела: мужчину судили за взятку в размере 170 тыс. руб. За гонорар экс-сотрудник МЧС сделал знакомому предпринимателю справку, что его фирма прошла пожарную безопасность здания. Когда нарушение вскрылось, пожарного осудили, приговорив к штрафу в семикратном размере взятки - 1,19 млн руб.

Бывший сотрудник МЧС ежемесячно отдавал приставу по 20 тыс. руб. Потом он решил быстрее отдать долг, поэтому занял у друга своего отца 800 тыс. руб. Все эти деньги он и принес приставу-исполнителю, посчитав что за преступление расплатился. Но через некоторое время ему пришла повестка в суд. Во время заседания мужчину арестовали и отправили в СИЗО, как злостно уклонявшегося от выполнения обязательств.

Однако сразу доказать свою невиновность бывший спасатель не смог, потому что потерял все квитанции об оплате. Позже родители обвиняемого принесли в суд расписку о погашенном долге, которая и спасла его.

После этого на скамье подсудимых оказался сам пристав. Ленинский районный суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.