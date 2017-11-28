В Омске врио начальника отдела полиции наказали за неповиновение

За невыполнение законных требований к административной ответственности привлечен врио начальника отдела полиции № 8.

Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, несмотря на возложенную на участковых обязанность проводить с осужденными профилактическую работу, в ОП № 8 этого не делали. Это в свою очередь приводило к совершению осужденными новых преступлений. Однако должных мер со стороны врио начальника отдела полиции принято не было, своевременно письменный ответ о рассмотрении представления в прокуратуру направлен не был.

В отношении врио начальника ОП № 8 было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий).

Мировой судья судебного участка № 23 в Омском судебном районе оштрафовал врио начальника на 2 тыс. руб. Кроме этого, к ответственности привлекли участковых, которые не проводили профилактическую работу с заключенными.