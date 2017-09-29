Омич украл рельсы вместо того, чтобы их ремонтировать

Во время проведения оперативно-профилактической операции "Грузоперевозки" сотрудники линейного пункта полиции на станции Называевская Омского линейного управления России обнаружили факты хищения лома чёрного металла и железнодорожные детали. Злоумышленником оказался дорожный мастер станции Драгунская.

Следствие установило, что 45-летний железнодорожник 1 и 3 сентября вывез на своём авто с территории временного хранения металлолома железнодорожные детали для ремонта железнодорожного полотна. Общая масса похищенного составила 318 кг. Украденное имущество мужчина сдавал в ближайший пункт приёма металла, а вырученные средства тратил на свои нужды.

Сейчас в отношении железнодорожника возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата совершённые лицом с использованием своего служебного положения". Омичу грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 10 тыс. руб.