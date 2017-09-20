Омские бандиты-сладкоежки украли со склада фрукты и халву
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 17:21  •  печать

Омские бандиты-сладкоежки украли со склада фрукты и халву

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Омич предложил приятелям ограбить склад бывшего начальника.

Вчера, 19 сентября, в дежурную часть полиции по Называевскому району обратился 31-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина рассказал, что у него со склада пропали арбузы, дыни, виноград и несколько упаковок халвы. Сумма причинённого ущерба составила 3500 руб.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что злоумышленники забрались на склад через крышу. Они разобрали часть деревянного покрытия и спустились вниз по веревке.

Сотрудники уголовного розыска проверили ранее судимых омичей. В одном из домов оперуполномоченный заметил упаковку от халвы. Сладости именно такой марки пропали со склада.

Ранее судимый за кражу мужчина признался в совершении преступления. Вскоре были задержаны ещё трое омичей, подозреваемых в краже фруктов. Во время следствия было установлено, что один из злоумышленников раньше работал грузчиком у предпринимателя. Именно он и предложил обокрасть склад.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение". Омичам грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги  •  #кража #склад #уголовное дело #халва

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  20 сентября 2017, 17:24

За ущерб в 3500 рублей, теперь могут дать новый срок. Не проще ли было пойти и заработать эти деньги.

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