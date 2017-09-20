Омские бандиты-сладкоежки украли со склада фрукты и халву

Вчера, 19 сентября, в дежурную часть полиции по Называевскому району обратился 31-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина рассказал, что у него со склада пропали арбузы, дыни, виноград и несколько упаковок халвы. Сумма причинённого ущерба составила 3500 руб.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что злоумышленники забрались на склад через крышу. Они разобрали часть деревянного покрытия и спустились вниз по веревке.

Сотрудники уголовного розыска проверили ранее судимых омичей. В одном из домов оперуполномоченный заметил упаковку от халвы. Сладости именно такой марки пропали со склада.

Ранее судимый за кражу мужчина признался в совершении преступления. Вскоре были задержаны ещё трое омичей, подозреваемых в краже фруктов. Во время следствия было установлено, что один из злоумышленников раньше работал грузчиком у предпринимателя. Именно он и предложил обокрасть склад.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение". Омичам грозит до пяти лет лишения свободы.