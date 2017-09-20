В Омске 18-летний рецидивист украл магнитолу из машины приятеля

Вчера, 19 сентября, в полицию пришла 78-летняя жительница деревни Гущино с заявлением о краже из автомобиля Nissan Primera. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что автомобиль во дворе её дома оставил внук. С ноября 2016 года он проходит срочную службу в ВС РФ.

Когда пенсионерка вышла из дома рано утром, она увидела, что стекло в машине разбито, а в салоне нет магнитолы и колонок. После этого она сразу обратилась в полицию. Во время осмотра места происшествия сотрудники УМВД нашли нож, с помощью которого злоумышленники проникли в салон. Сумма причинённого ущерба составила 17 тыс. руб.

Позже был задержан предполагаемый преступник. Им оказался 18-летний рецидивист, у которого и было найдено похищенное. На допросе омич рассказал, что хорошо знает потерпевшего. Поэтому он был в курсе, что мужчина проходит службу в армии, а у пенсионерки нет во дворе сторожевой собаки.

Вместе со своим 16-летним приятелем он решился на преступление. Перебравшись через забор, они разбили ножом окно и выкрали имущество. Похищенное они собирались продать в Омске. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.