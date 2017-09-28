Омичка лишилась денег с карты, отказавшись купить несуществующие билеты
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 28 сентября 2017, 21:32, последнее обновление 28 сентября 2017, 21:38  •  печать

Омичка лишилась денег с карты, отказавшись купить несуществующие билеты

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Женщина попалась на уловку мошенников и сама передала им реквизиты своей банковской карты.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 34-летняя омичка. Ей пришло SMS-сообщение о покупке билетов на рейс "Москва-Адлер" за 23 тыс. руб. Так как женщина не заказывала никаких билетов, она позвонила по номеру, указанному в сообщении, чтобы разобраться в ситуации. Представившийся оператором человек объяснил, что произошла ошибка и деньги вернут, если она назовет реквизиты банковской карты. Женщина так и сделала. А через некоторое время ей пришло SMS-оповещение о покупке бытовой техники в одном из столичных магазинов на сумму более 53 тысяч рублей. И эта покупка оказалась уже реальной.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция ищет мошенников.

Теги  •  #банковская карта #мошенничество #полиция

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