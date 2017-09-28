Омичка лишилась денег с карты, отказавшись купить несуществующие билеты

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 34-летняя омичка. Ей пришло SMS-сообщение о покупке билетов на рейс "Москва-Адлер" за 23 тыс. руб. Так как женщина не заказывала никаких билетов, она позвонила по номеру, указанному в сообщении, чтобы разобраться в ситуации. Представившийся оператором человек объяснил, что произошла ошибка и деньги вернут, если она назовет реквизиты банковской карты. Женщина так и сделала. А через некоторое время ей пришло SMS-оповещение о покупке бытовой техники в одном из столичных магазинов на сумму более 53 тысяч рублей. И эта покупка оказалась уже реальной.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция ищет мошенников.