В Омске водитель троллейбуса забрал чужую сумку с деньгами, пока стоял в пробке

Полицейские разыскали водителя троллейбуса, который унёс чужую сумку, пока стоял на светофоре. Омич утверждает, что в сумочке денег не было.

Вчера, 27 сентября, в полицию пришла семейная пара, которая сообщила, что из припаркованного автомобиля у ТК "Каскад" пропала сумочка с крупной денежной суммой. Пропажа обнаружилась, когда супруги вернулись из магазина. Об этом сообщает "Антенна 7".

Интересно то, что всё это время в салоне иномарки находились ребёнок вместе с бабушкой. По словам омички, никто из них двери не открывал. Камеры наблюдения зафиксировали, как, в ожидании зелёного сигнала светофора, напротив машины остановился троллейбус. Водитель вышел из кабины, подошёл к авто и что-то поднял с земли.

В салон троллейбуса он вернулся уже с сумкой в руках. Полицейские установили личность водителя. Подозреваемый рассказал, что находил сумочку, но денег в ней не было. Сейчас дознаватели выясняют все обстоятельства случившегося.

Фото: скриншот с видео