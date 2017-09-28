В Омске водитель троллейбуса забрал чужую сумку с деньгами, пока стоял в пробке
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 28 сентября 2017, 14:40, последнее обновление 28 сентября 2017, 16:43  •  печать

В Омске водитель троллейбуса забрал чужую сумку с деньгами, пока стоял в пробке

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Полицейские разыскали водителя троллейбуса, который унёс чужую сумку, пока стоял на светофоре. Омич утверждает, что в сумочке денег не было.

Вчера, 27 сентября, в полицию пришла семейная пара, которая сообщила, что из припаркованного автомобиля у ТК "Каскад" пропала сумочка с крупной денежной суммой. Пропажа обнаружилась, когда супруги вернулись из магазина. Об этом сообщает "Антенна 7".

Интересно то, что всё это время в салоне иномарки находились ребёнок вместе с бабушкой. По словам омички, никто из них двери не открывал. Камеры наблюдения зафиксировали, как, в ожидании зелёного сигнала светофора, напротив машины остановился троллейбус. Водитель вышел из кабины, подошёл к авто и что-то поднял с земли.

В салон троллейбуса он вернулся уже с сумкой в руках. Полицейские установили личность водителя. Подозреваемый рассказал, что находил сумочку, но денег в ней не было. Сейчас дознаватели выясняют все обстоятельства случившегося.

Фото: скриншот с видео

Теги  •  #деньги #полиция #сумка #троллейбус

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  28 сентября 2017, 15:19

Возможно, водитель троллейбуса подобрал уже пустую сумку. Не следовало поднимать находку.

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Игорь Х  •  28 сентября 2017, 15:14

Со "слишком хитрым" водителем, конечно, разберутся. Но куда смотрела бабушка?

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