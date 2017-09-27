Полицейские поймали в Омске серийного автовора

12 раз судимый рецидивист обворовывал автомобили в течение нескольких месяцев. Сумма причинённого ущерба составила почти 100 тыс. руб.

В отделе дознания полиции завершено расследование уголовного дела по факту 18 краж из автомобилей. Заявления поступали от жителей Ленинского, Октябрьского и Центрального округов с апреля 2017 года.

Злоумышленник похищал из машин мобильные телефоны, автомагнитолы, видеорегистраторы, навигаторы и детские кресла. Изъятые следы с мест происшествий и способ совершения преступлений позволили определить, что это дело рук одного и того же человека.

Во время оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний омич, который вышел из тюрьмы в апреле этого года. Подозреваемый имеет 12 судимостей, две из которых не погашены.

Во время расследования было проведено 19 экспертиз. Сумма причинённого ущерба оценена в 97 тыс. руб.