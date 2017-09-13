Группа омских воров обокрала тюменские "Магниты"

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырёх омичей в возрасте от 21 до 27 лет. Они обвиняются в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору, сообщает надзорное ведомство.
Следствие считает, что омичи в начале апреля 2017 года решили обокрасть магазины сети "Магнит" в Тюменской области. Кражи решили совершать в разных населённых пунктах, разработав маршрут движения от Омска до Тюмени и обратно. Для этого они отправились в путь на ВАЗ-21150, принадлежащему одному из обвиняемых.
Омичи поочередно заходили в магазины в качестве покупателей и выносили оттуда под одеждой то, что могли незаметно похитить. Злоумышленникам удалось обокрасть "Магниты" на территории посёлков Голышманово и Винзили Тюменской области.
Из магазинов они вынесли шоколадные батончики, кассеты для бритвенных станков и кофе. Общая сумма похищенного составила более 10 тыс. руб.
Определить личности злоумышленников удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Полицейские задержали омичей около города Заводоуковска, когда воры ехали домой. Сейчас уголовное дело передано в Тюменский районный суд для рассмотрения.
Сегодня на улице то трудно найти место где нет камер с записью, на одних автомобилях их тысячи установлены, что уж тут говорить про сетевые магазины, которые ещё раз доказали необходимость системы безопасности на этом нелепом правонарушении.
Следовало догадаться, что быстро попадутся. Неужели ради такой суммы стоило воровать?
Ещё одни номинанты на премию "Самый нелепый преступник года". Зачем им им столько сникерсов?