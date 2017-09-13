Группа омских воров обокрала тюменские "Магниты"
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 13 сентября 2017, 11:33, последнее обновление 13 сентября 2017, 11:40  •  печать

Группа омских воров обокрала тюменские "Магниты"

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Группа омичей украла из магазинов сети шоколадные батончики, бритвенные кассеты и кофе.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырёх омичей в возрасте от 21 до 27 лет. Они обвиняются в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору, сообщает надзорное ведомство.

Следствие считает, что омичи в начале апреля 2017 года решили обокрасть магазины сети "Магнит" в Тюменской области. Кражи решили совершать в разных населённых пунктах, разработав маршрут движения от Омска до Тюмени и обратно. Для этого они отправились в путь на ВАЗ-21150, принадлежащему одному из обвиняемых.

Омичи поочередно заходили в магазины в качестве покупателей и выносили оттуда под одеждой то, что могли незаметно похитить. Злоумышленникам удалось обокрасть "Магниты" на территории посёлков Голышманово и Винзили Тюменской области.

Из магазинов они вынесли шоколадные батончики, кассеты для бритвенных станков и кофе. Общая сумма похищенного составила более 10 тыс. руб.

Определить личности злоумышленников удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Полицейские задержали омичей около города Заводоуковска, когда воры ехали домой. Сейчас уголовное дело передано в Тюменский районный суд для рассмотрения.

Теги  •  #кража из магазина #ОПГ #уголовное дело

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Комментарии
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Роман Орехов  •  13 сентября 2017, 14:33

Сегодня на улице то трудно найти место где нет камер с записью, на одних автомобилях их тысячи установлены, что уж тут говорить про сетевые магазины, которые ещё раз доказали необходимость системы безопасности на этом нелепом правонарушении.

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Майя Соловьева  •  13 сентября 2017, 14:23

Следовало догадаться, что быстро попадутся. Неужели ради такой суммы стоило воровать?

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Анна Орлова  •  13 сентября 2017, 12:05

Ещё одни номинанты на премию "Самый нелепый преступник года". Зачем им им столько сникерсов?

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