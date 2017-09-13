Группа омских воров обокрала тюменские "Магниты"

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырёх омичей в возрасте от 21 до 27 лет. Они обвиняются в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору, сообщает надзорное ведомство.

Следствие считает, что омичи в начале апреля 2017 года решили обокрасть магазины сети "Магнит" в Тюменской области. Кражи решили совершать в разных населённых пунктах, разработав маршрут движения от Омска до Тюмени и обратно. Для этого они отправились в путь на ВАЗ-21150, принадлежащему одному из обвиняемых.

Омичи поочередно заходили в магазины в качестве покупателей и выносили оттуда под одеждой то, что могли незаметно похитить. Злоумышленникам удалось обокрасть "Магниты" на территории посёлков Голышманово и Винзили Тюменской области.

Из магазинов они вынесли шоколадные батончики, кассеты для бритвенных станков и кофе. Общая сумма похищенного составила более 10 тыс. руб.

Определить личности злоумышленников удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Полицейские задержали омичей около города Заводоуковска, когда воры ехали домой. Сейчас уголовное дело передано в Тюменский районный суд для рассмотрения.