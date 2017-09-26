Омские следователи раскрыли убийство 11-летней давности

Больше 10 лет они не могли выйти на след убийцы 48-летнего мужчины.

Сегодня, 26 сентября, в суд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего Рустама Васильева, который обвиняется убийстве, совершённом ещё в 2006 году.

По данным следствия, в начале октября 2006 года, находясь в своём доме по ул. 19-я Рабочая в Омске, в ходе ссоры со своим 48-летним гостем, Васильев нанёс ему множественные удары по голове и телу. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Как отмечают следователи, мотивом преступления стала ссора из-за того, что потерпевший оскорбил семью Васильева.

Преступление длительное время оставалось нераскрытым в связи с тем, что после совершения убийства обвиняемым были приняты меры к сокрытию преступления и его следов, а труп был перемещён в другой район города, - говорится в сообщении регионального Следственного комитета. - В частности, сотрудниками аналитической группы спустя более 10 лет был установлен мужчина, который являлся свидетелем преступления, однако ранее не сообщал об этом, поскольку опасался за свою жизнь и здоровье. После установления и допроса указанного свидетеля Васильев дал признательные показания.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Омска.