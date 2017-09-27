Иркутский студент прятал в омском лесу 9 кг наркотиков

По сообщению пресс-службы УМВД Новосибирской области, на территории двух регионов житель Иркутской области оборудовал оптовые тайники с синтетическими наркотиками. Ранее не судимый 23-летний студент одного из вузов Иркутской области забирал из тайников оптовые закладки с наркотиками, а после сбывал их более мелкими партиями. По версии следствия, он забрал в лесном массиве Омска девять килограммов наркотиков, расфасовал их в 18 полимерных пакетов и поместил в тайники на территории города. В ходе расследования выяснилось, что через тайник-закладку синтетического наркотика массой в 15 килограммов он пытался сбывать наркотики и в Новосибирской области. 5 декабря 2016 года в ходе спецоперации подозреваемый был задержан в Новосибирске сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков областной полиции, а закладка изъята в лесном массиве Коченевского района, где в снегу под деревом у шоссе был оборудован тайник.

В этот же день сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области были проведены оперативно-розыскные мероприятия на территории города Омска, в ходе которых обнаружено и изъято ещё 9 кг наркотиков. Общий вес изъятых наркотических средств составил 24 кг. Злополучного распространителя наркотиков ожидает суд.