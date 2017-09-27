Иркутский студент прятал в омском лесу 9 кг наркотиков
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 16:26, последнее обновление 27 сентября 2017, 16:27  •  печать

Иркутский студент прятал в омском лесу 9 кг наркотиков

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Житель Иркутской области пытался сбыть крупную партию наркотиков в Новосибирской и Омской областях. В лесном массиве на территории Омского региона он хранил девять килограммов синтетических наркотиков.

По сообщению пресс-службы УМВД Новосибирской области, на территории двух регионов житель Иркутской области оборудовал оптовые тайники с синтетическими наркотиками. Ранее не судимый 23-летний  студент одного из вузов Иркутской области забирал из тайников оптовые закладки с наркотиками, а после сбывал их более мелкими партиями. По версии следствия, он забрал в лесном массиве Омска девять килограммов наркотиков, расфасовал их в 18 полимерных пакетов и поместил в тайники на территории города. В ходе расследования выяснилось, что через тайник-закладку синтетического наркотика массой в 15 килограммов он пытался сбывать наркотики и в Новосибирской области. 5 декабря 2016 года в ходе спецоперации подозреваемый был задержан в Новосибирске сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков областной полиции, а закладка изъята в лесном массиве Коченевского района, где в снегу под деревом у шоссе был оборудован тайник.

В этот же день сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области были проведены оперативно-розыскные мероприятия на территории города Омска, в ходе которых обнаружено и изъято ещё 9 кг наркотиков. Общий вес изъятых наркотических средств составил 24 кг. Злополучного распространителя наркотиков ожидает суд.

 

Теги  •  #наркотики #синтетические наркотики #УМВД

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