Омич прятал в штанине 80 пакетиков с наркотиками

9 сентября в 14:30 сотрудники Росгвардии ехали по маршруту патрулирования на улице Магистральной. Силовики увидели мужчину, который что-то печатал в мобильном телефоне, а при виде патрульного автомобиля занервничал и убрал какой-то предмет в карман брюк.

Во время всего разговора с росгвардейцами омич не убирал руки из кармана, стараясь что-то скрыть. Группа задержания провела личный досмотр при понятых.

Силовики обнаружили в штанине у подозреваемого 80 полиэтиленовых пакетиков, которые, скорее всего, выпали из разорванного кармана. Ещё 15 свертков находились в кармане его жилетки.

По словам 23-летнего задержанного, наркотики он собирался продать. Ещё 5 пакетиков омич успел заложить в различных контейнерах поблизости. Сейчас подозреваемый передан полицейским. Мобильный телефон и наркотики изъяты.