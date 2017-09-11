Омич прятал в штанине 80 пакетиков с наркотиками
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 11 сентября 2017, 17:07, последнее обновление 11 сентября 2017, 17:08  •  печать

Омич прятал в штанине 80 пакетиков с наркотиками

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Сотрудники Росгвардии изъяли 100 упаковок с наркотическим веществом у омского "закладчика".

9 сентября в 14:30 сотрудники Росгвардии ехали по маршруту патрулирования на улице Магистральной. Силовики увидели мужчину, который что-то печатал в мобильном телефоне, а при виде патрульного автомобиля занервничал и убрал какой-то предмет в карман брюк.

Во время всего разговора с росгвардейцами омич не убирал руки из кармана, стараясь что-то скрыть. Группа задержания провела личный досмотр при понятых.

Силовики обнаружили в штанине у подозреваемого 80 полиэтиленовых пакетиков, которые, скорее всего, выпали из разорванного кармана. Ещё 15 свертков находились в кармане его жилетки.

По словам 23-летнего задержанного, наркотики он собирался продать. Ещё 5 пакетиков омич успел заложить в различных контейнерах поблизости. Сейчас подозреваемый передан полицейским. Мобильный телефон и наркотики изъяты.

Теги  •  #закладка #наркотики #Росгвардия

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