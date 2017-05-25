Омские полицейские сняли с поезда наркокурьера с героином и "солью"

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники омского Управления наркоконтроля задержали 43-летнего жителя посёлка Лузино в поезде Иркутск - Анапа, следующего транзитом через Казахстан. Во время личного досмотра у омича были изъяты более 100 граммов героина и 1,5 грамма "соли", которые он собирался сбыть.
Выяснилось, что запрещённые вещества он купил в Омске через тайник-закладку. По версии следствия, подозреваемый пытался контрабандой вывезти наркотики за пределы страны.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Контрабанда наркотических средств в крупном размере" и "Приготовление к сбыту наркотических средств". Наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы.
То, что поймали наркокурьера хорошо конечно, но было бы ещё лучше, если полиция вышла бы непосредственно на сеть наркодилеров.