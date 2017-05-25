Омские полицейские сняли с поезда наркокурьера с героином и "солью"
Происшествия  •  25 мая 2017, 11:47, последнее обновление 25 мая 2017, 11:55  •  печать

Омские полицейские сняли с поезда наркокурьера с героином и "солью"

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Житель Омской области пытался ввезти в Казахстан 100 граммов героина и 1,5 грамма "соли", однако был задержан прямо в поезде.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники омского Управления наркоконтроля задержали 43-летнего жителя посёлка Лузино в поезде Иркутск - Анапа, следующего транзитом через Казахстан. Во время личного досмотра у омича были изъяты более 100 граммов героина и 1,5 грамма "соли", которые он собирался сбыть.

Выяснилось, что запрещённые вещества он купил в Омске через тайник-закладку. По версии следствия, подозреваемый пытался контрабандой вывезти наркотики за пределы страны.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Контрабанда наркотических средств в крупном размере" и "Приготовление к сбыту наркотических средств". Наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы.

Теги  •  #наркотики #поезд #полиция #уголовное дело

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Комментарии
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OLEG Chernow  •  25 мая 2017, 13:13

То, что поймали наркокурьера хорошо конечно, но было бы ещё лучше, если полиция вышла бы непосредственно на сеть наркодилеров.

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