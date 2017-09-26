На омском вокзале задержали наркокурьеров, перевозивших "соль" в пакетах из-под какао

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники омского управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух мужчин. Они подозреваются в сбыте запрещённых веществ синтетического происхождения.

Во время личного досмотра на перроне омского железнодорожного вокзала в ручной клади 27-летнего мужчины были найдены несколько пакетов с синтетическими наркотиками: более 1,8 кг "соли" и около 250 г "спайса".

Также оперативники задержали 39-летнего омича, сошедшего с поезда из Москвы. В его рюкзаке были найдены 4 пакета из-под какао, в которых находилась "соль". Общий вес синтетического наркотика составил около килограмма.

Установлено, что задержанные перевозили оптовые партии наркотиков из Москвы и Новосибирска в регионы Урала и Сибири. Полицейские пресекли сбыт 70 тыс. доз наркотиков стоимостью более 10 млн руб. Также у злоумышленников изъяли мобильные телефоны и банковские карты.

Возбуждены уголовные дела по части 3 ст. 30 и части 5 ст. 228.1 УК РФ. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас злоумышленники арестованы.