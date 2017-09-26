В Омске школьники угнали "шестёрку"
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 13:31  •  печать

В Омске школьники угнали "шестёрку"

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Подростки угнали автомобиль ВАЗ-2106, а после пытались продать найденные внутри него вещи.

Трое омских подростков угнали ВАЗ-2106, а после попросили друга продать найденные в багажнике вещи: магнитолу, колонку и два аккумулятора. Друг смог сбыть украденное на уличном рынке, а аккумуляторы отвёз в пункт приёма металла. Выручка составила 1000 рублей. Однако вскоре 16-летний подросток попался за рулём угнанного автомобиля. Также полицейские задержали и троих подростков, угнавших "шестёрку".

По сообщению пресс-службы УМВД  России по Омской области, сейчас полицейские расследуют уголовные дела по трём статьям - "Угон", "Кража" и "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём". Общий ущерб составил более 23 тысяч рублей.

Теги  •  #ВАЗ #угон #школьники

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Комментарии
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Злата Маркова  •  26 сентября 2017, 13:35

Интересно, сколько лет угонщикам, если их другу всего 16? Возмещать ущерб, наверное, придется их родителям.

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Анна Орлова  •  26 сентября 2017, 14:03

Что-то мне подсказывает, что родителей в данном случае жалеть не стоит - в благополучных семьях не растут малолетние бандиты.

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