В Омске школьники угнали "шестёрку"

Трое омских подростков угнали ВАЗ-2106, а после попросили друга продать найденные в багажнике вещи: магнитолу, колонку и два аккумулятора. Друг смог сбыть украденное на уличном рынке, а аккумуляторы отвёз в пункт приёма металла. Выручка составила 1000 рублей. Однако вскоре 16-летний подросток попался за рулём угнанного автомобиля. Также полицейские задержали и троих подростков, угнавших "шестёрку".

По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, сейчас полицейские расследуют уголовные дела по трём статьям - "Угон", "Кража" и "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём". Общий ущерб составил более 23 тысяч рублей.