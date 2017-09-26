В Омске школьники угнали "шестёрку"

Трое омских подростков угнали ВАЗ-2106, а после попросили друга продать найденные в багажнике вещи: магнитолу, колонку и два аккумулятора. Друг смог сбыть украденное на уличном рынке, а аккумуляторы отвёз в пункт приёма металла. Выручка составила 1000 рублей. Однако вскоре 16-летний подросток попался за рулём угнанного автомобиля. Также полицейские задержали и троих подростков, угнавших "шестёрку".
По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, сейчас полицейские расследуют уголовные дела по трём статьям - "Угон", "Кража" и "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём". Общий ущерб составил более 23 тысяч рублей.
Интересно, сколько лет угонщикам, если их другу всего 16? Возмещать ущерб, наверное, придется их родителям.
Что-то мне подсказывает, что родителей в данном случае жалеть не стоит - в благополучных семьях не растут малолетние бандиты.