Задержанный водитель Nissan Qashqai угнал машину из автосервиса

Стало известно, что водитель иномарки, жёстко задержанный сотрудниками ДПС несколько дней назад, угнал автомобиль из автосервиса своего приятеля.

14 сентября в полиции было возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего омича. Он подозревается в угоне автомобиля Nissan Qashqai стоимостью 800 тыс. руб.

Пресс-служба УМВД России по Омской области пишет, что 13 сентября на улице 21-й Амурской экипаж ДПС увидел иномарку, которая ехала по "встречке". На требование полицейских остановиться, водитель никак не отреагировал и поехал дальше, нарушая правила дорожного движения и создавая угрозу для жизни и здоровья омичей.

Полицейские остановили автомобиль в районе пересечения улиц Орджоникидзе и 24-й Северной. Водителя задержали.

Оказалось, что за рулём авто находился пьяный омич без прав. Позже полицейские выяснили, что накануне вечером мужчина выпивал в автомастерской своего знакомого. Оставшись в помещении один, он взял машину одного из клиентов сервиса и отправился в магазин.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, за несколько других правонарушений в отношении него возбуждены административные дела.