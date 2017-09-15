Задержанный водитель Nissan Qashqai угнал машину из автосервиса
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 15 сентября 2017, 12:15, последнее обновление 15 сентября 2017, 12:34  •  печать

Задержанный водитель Nissan Qashqai угнал машину из автосервиса

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Стало известно, что водитель иномарки, жёстко задержанный сотрудниками ДПС несколько дней назад, угнал автомобиль из автосервиса своего приятеля.

14 сентября в полиции было возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего омича. Он подозревается в угоне автомобиля Nissan Qashqai стоимостью 800 тыс. руб.

Пресс-служба УМВД России по Омской области пишет, что 13 сентября на улице 21-й Амурской экипаж ДПС увидел иномарку, которая ехала по "встречке". На требование полицейских остановиться, водитель никак не отреагировал и поехал дальше, нарушая правила дорожного движения и создавая угрозу для жизни и здоровья омичей.

Полицейские остановили автомобиль в районе пересечения улиц Орджоникидзе и 24-й Северной. Водителя задержали.

Оказалось, что за рулём авто находился пьяный омич без прав. Позже полицейские выяснили, что накануне вечером мужчина выпивал в автомастерской своего знакомого. Оставшись в помещении один, он взял машину одного из клиентов сервиса и отправился в магазин.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, за несколько других правонарушений в отношении него возбуждены административные дела.

Теги  •  #ГИБДД #задержание #уголовное дело #угон

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Комментарии
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Роман Орехов  •  15 сентября 2017, 14:30

Вот уж букет получился из всего самого невозможного что и представить то страшно, и пьяный за рулём, и сопротивление полиции, и машина угнанная, да ещё из сервиса товарища, что алкоголь делает с мозгами

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Майя Соловьева  •  15 сентября 2017, 14:29

Главное, задержали и лишь бы не ушел от ответственности. Ведь страшно подумать, сколько людей гибнет из-за пьяных водителей.

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Иван Грегин  •  15 сентября 2017, 12:22

Мне кажется, один факт сопротивления и неповиновения правоохранителям является основанием для применения силы при задержании.

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