Неудержимый шланг омских пожарных рассмешил интернет-пользователей
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 17:35, последнее обновление 12 сентября 2017, 19:45  •  печать

Неудержимый шланг омских пожарных рассмешил интернет-пользователей

Автор:

В ходе соревнований подразделений пожарной охраны произошёл забавный инцидент.

Сегодня, 12 сентября, на автомобильном полигоне Омского автобронетанкового инженерного института прошли соревнования по пожарному биатлону. Участникам предстояло преодолеть этапы дистанции, максимально приближённые к реальным условиям работы: скоростное маневрирование на спецтехнике по бездорожью, оперативное развёртывание средств тушения пожаров и ликвидация огня. Во время выполнения очередного задания с одной из команд случился забавный инцидент. В ходе тушения возгорания рукав зацепился за что-то на земле, у пожарного в результате почти вырвало из рук брандспойт, а его самого закружило в "вальсе". Подбежавший коллега попытался помочь товарищу по команде, но в итоге их обоих окатило пеной.

Видезапись произошедшего появилась в группе "Клуб пожарных и спасателей" в социальной сети "ВКонтакте". Пользователям, судя по смайлам в комментариях, ролик пришёлся по душе. 

К счастью, этот инцидент оказался единственным неприятным для участников происшествием во время биатлона. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, по результатам соревновательного дня среди специальных автомобилей с двумя ходовыми осями лидерами оказались сотрудники первой пожарно-спасательной части, которые продемонстрировали результат в семь минут сорок секунд. Среди трёхосевых пожарных машин лучшими стали хозяева полигона - команда "Арсенал" Министерства обороны Российской Федерации с результатом в девять минут шестнадцать секунд.

Теги  •  #биатлон #видео #МЧС #пожарные

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Лена Петрук  •  12 сентября 2017, 19:34

Всему виной неопытность и случайность, но всё равно пусть тренируются, чтобы на настоящем пожаре они обошлись без таких оплошностей.

Ответить
Мартин Калинин  •  12 сентября 2017, 18:26

С такими пожарными лучше ничего не поджигать.

Ответить
Последние новости
Глава омского МЧС и лидер единороссов уходят с постов ради Горсовета  •  сегодня, 16:21
Омич получил в посылке картонные обрезки вместо мобильного телефона  •  сегодня, 16:09  •   1
Омские велогонщики выиграли семь медалей чемпионата России  •  сегодня, 15:34  •   2
Омичи нарвали в кустах конопли и попались полицейским  •  сегодня, 14:42  •   1  •  
Стрелявший из пистолета у дома на Театральной избежит уголовной ответственности  •  сегодня, 14:18
Гендиректор омской телерадиокомпании обратился в полицию из-за угроз  •  сегодня, 13:34
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400