Неудержимый шланг омских пожарных рассмешил интернет-пользователей

Сегодня, 12 сентября, на автомобильном полигоне Омского автобронетанкового инженерного института прошли соревнования по пожарному биатлону. Участникам предстояло преодолеть этапы дистанции, максимально приближённые к реальным условиям работы: скоростное маневрирование на спецтехнике по бездорожью, оперативное развёртывание средств тушения пожаров и ликвидация огня. Во время выполнения очередного задания с одной из команд случился забавный инцидент. В ходе тушения возгорания рукав зацепился за что-то на земле, у пожарного в результате почти вырвало из рук брандспойт, а его самого закружило в "вальсе". Подбежавший коллега попытался помочь товарищу по команде, но в итоге их обоих окатило пеной.

Видезапись произошедшего появилась в группе "Клуб пожарных и спасателей" в социальной сети "ВКонтакте". Пользователям, судя по смайлам в комментариях, ролик пришёлся по душе.

К счастью, этот инцидент оказался единственным неприятным для участников происшествием во время биатлона. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, по результатам соревновательного дня среди специальных автомобилей с двумя ходовыми осями лидерами оказались сотрудники первой пожарно-спасательной части, которые продемонстрировали результат в семь минут сорок секунд. Среди трёхосевых пожарных машин лучшими стали хозяева полигона - команда "Арсенал" Министерства обороны Российской Федерации с результатом в девять минут шестнадцать секунд.