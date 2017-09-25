Более полусотни омичек лишились материнского капитала, взяв микрокредит

Под суд отправляется банда из девяти человек, которые незаконно обналичивали средства материнского капитала. При этом их клиентки получали лишь малую часть выплат.

Преступную группу организовал директор потребительского кооператива, взяв себе в помощники знакомых - трёх женщин и пять мужчин. Они давали в интернете объявления о выдаче микрокредитов под материнский капитал на строительство индивидуальных домов. Средства соцвыплат поступали на счёт кооператива на основании подложных документов, которые мошенники подавали в Пенсионный фонд. Клиентки кооператива получали незначительную часть от положенных им выплат, остальное мошенники делили между собой. Всего было осуществлено 59 сделок.

Общий ущерб превысил 26 млн руб. Для его взыскания следователем наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью 19 млн руб. - три иномарки, квартира, дом площадью более 200 кв. м, земельные участки и наличные деньги.

Расследование вело Следственное управление УМВД России по Омской области. По статье ч. 4 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат..." обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.