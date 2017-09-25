Виновник тройной аварии на улице Волгоградской сбежал из больницы
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 15:31, последнее обновление 25 сентября 2017, 15:45  •  печать

Виновник тройной аварии на улице Волгоградской сбежал из больницы

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Водитель ВАЗа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зацепил три иномарки, а после происшествия сбежал из больницы, в которую его доставили.

Тройное ДТП произошло 24 сентября в районе дома № 4 на улице Волгоградской по вине 29-летнего водителя. Автомобиль ВАЗ столкнулся с Volkswagen Passat, а после, выехав на встречную полосу, врезался в Audi.

Водитель ВАЗа, виновный в аварии, был пьян и доставлен в больницу. В отношении него было возбуждено три дела об административных правонарушениях: за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, оставление места дорожно-транспортного происшествия и управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке.

В пресс-службе УМВД по Омской области отмечают, что в 2009 году водитель автомобиля ВАЗ уже лишался права управления транспортными средствами за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на степень опьянения.

Теги  •  #ДТП #пьяный водитель #улица Волгоградская

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