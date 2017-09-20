Омич устроил смертельное ДТП с КамАЗом на трассе
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 10:41, последнее обновление 20 сентября 2017, 10:41  •  печать

Омич устроил смертельное ДТП с КамАЗом на трассе

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26-летний виновник аварии погиб прямо на месте.

Сегодня, 20 сентября, в 3:50 в дежурную часть полиции по Кормиловскому району сообщили о ДТП на автодороге Новосибирск - Челябинск. На место аварии незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Прибывшие полицейские выяснили, что 26-летний водитель без прав ехал за рулём ВАЗ-21074 по трассе Новосибирск - Челябинск. На 881 км он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ, за рулём которого был 40-летний мужчина.

В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте аварии ещё до приезда скорой помощи. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Теги  •  #ВАЗ #ДТП #КамАЗ #погибший

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  20 сентября 2017, 13:03

Зачем нам ядерное оружие и войны, раз у нас и так смертников хватает, которые ни о себе, ни о других не думают. Если бы врезался в легковушку, то и еще людей других загубил бы.

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Евгений Ронин  •  20 сентября 2017, 12:23

Ночью и без прав выехал на трассу, зачем и куда? Не понимаю, для чего молодой человек так рисковал своей жизнью.

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