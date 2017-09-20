Омич устроил смертельное ДТП с КамАЗом на трассе

Сегодня, 20 сентября, в 3:50 в дежурную часть полиции по Кормиловскому району сообщили о ДТП на автодороге Новосибирск - Челябинск. На место аварии незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.
Прибывшие полицейские выяснили, что 26-летний водитель без прав ехал за рулём ВАЗ-21074 по трассе Новосибирск - Челябинск. На 881 км он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ, за рулём которого был 40-летний мужчина.
В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте аварии ещё до приезда скорой помощи. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Зачем нам ядерное оружие и войны, раз у нас и так смертников хватает, которые ни о себе, ни о других не думают. Если бы врезался в легковушку, то и еще людей других загубил бы.
Ночью и без прав выехал на трассу, зачем и куда? Не понимаю, для чего молодой человек так рисковал своей жизнью.