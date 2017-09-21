В массовом ДТП в Омске пострадало восемь автомобилей

Очевидцы в соцсетях вчера вечером, 20 сентября, выложили в фотографии и видео массовой аварии в Амуре. В ДТП, судя по кадрам, пострадало восемь автомобилей. Неподалеку стоял ещё один автомобиль с включённой аварийной сигнализацией. На место, как уверяют омичи, прибыло несколько карет скорой и пожарные.
Фото, видео: "ЧП Омск", "Аварийный Омск"
Тут дистанцию мог не удержать только один - крайний конца, а остальные подались вперёд из-за удара сзади. Ну, либо первый резко затормозил, что тоже похоже на правду. Слава богу, подобные ДТП, т. е. такие, когда авто сталкиваются в попутном направлении, притом на летней/осенней (не скользкой) дороге, редко бывают с серьёзными травмами для водителей и пассажиров.
Вряд ли последний автомобиль мог так сильно толкнуть весь этот паровоз, максимум 2-3. Значит, они все въехали друг в друга.