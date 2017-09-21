В массовом ДТП в Омске пострадало восемь автомобилей
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 21 сентября 2017, 08:13, последнее обновление 21 сентября 2017, 09:40  •  печать

В массовом ДТП в Омске пострадало восемь автомобилей

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По мнению очевидцев, "паровозик" получился из любителей не соблюдать дистанцию.

Очевидцы в соцсетях вчера вечером, 20 сентября, выложили в фотографии и видео массовой аварии в Амуре. В ДТП, судя по кадрам, пострадало восемь автомобилей. Неподалеку стоял ещё один автомобиль с включённой аварийной сигнализацией. На место, как уверяют омичи, прибыло несколько карет скорой и пожарные.

Фото, видео: "ЧП Омск", "Аварийный Омск"

Теги  •  #видео #дороги #ДТП #скорая помощь

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Комментарии
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Dima Elf  •  21 сентября 2017, 09:21

Тут дистанцию мог не удержать только один - крайний конца, а остальные подались вперёд из-за удара сзади. Ну, либо первый резко затормозил, что тоже похоже на правду. Слава богу, подобные ДТП, т. е. такие, когда авто сталкиваются в попутном направлении, притом на летней/осенней (не скользкой) дороге, редко бывают с серьёзными травмами для водителей и пассажиров.

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Виктор Леонов  •  21 сентября 2017, 11:01

Вряд ли последний автомобиль мог так сильно толкнуть весь этот паровоз, максимум 2-3. Значит, они все въехали друг в друга.

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