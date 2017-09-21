В массовом ДТП в Омске пострадало восемь автомобилей

Очевидцы в соцсетях вчера вечером, 20 сентября, выложили в фотографии и видео массовой аварии в Амуре. В ДТП, судя по кадрам, пострадало восемь автомобилей. Неподалеку стоял ещё один автомобиль с включённой аварийной сигнализацией. На место, как уверяют омичи, прибыло несколько карет скорой и пожарные.

Фото, видео: "ЧП Омск", "Аварийный Омск"