На трассе Омской области произошла трагедия, столкнулись КАМАЗ и фура
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 24 сентября 2017, 12:59, последнее обновление 24 сентября 2017, 13:10  •  печать

На трассе Омской области произошла трагедия, столкнулись КАМАЗ и фура

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ДТП со смертельным исходом произошло в субботу вечером на трассе Челябинск-Новосибирск.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного 23 сентября в 23:10, на трассу Челябинск-Новосибирск тут же выехали госавтоинспекторы и скорая помощь.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, водитель автомобиля «DAW TE 105XF» в районе 696 километра трассы Челябинск – Новосибирск допустил наезд на водителя автомашины КАМАЗ, стоявшей на дороге. В результате ДТП мужчина 1956 года рождения скончался на месте происшествия.

По данной аварии полицейские проводят проверку.

 

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  24 сентября 2017, 15:22

Печальное событие. Если бы люди соблюдали правила безопасности на дороге, то таких бед не было.

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Игорь Х  •  24 сентября 2017, 15:11

Интересно, с какой скоростью ехала фура DAW и был ли ее водитель трезвым?

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