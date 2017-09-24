На трассе Омской области произошла трагедия, столкнулись КАМАЗ и фура

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного 23 сентября в 23:10, на трассу Челябинск-Новосибирск тут же выехали госавтоинспекторы и скорая помощь.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, водитель автомобиля «DAW TE 105XF» в районе 696 километра трассы Челябинск – Новосибирск допустил наезд на водителя автомашины КАМАЗ, стоявшей на дороге. В результате ДТП мужчина 1956 года рождения скончался на месте происшествия.
По данной аварии полицейские проводят проверку.
Печальное событие. Если бы люди соблюдали правила безопасности на дороге, то таких бед не было.
Интересно, с какой скоростью ехала фура DAW и был ли ее водитель трезвым?