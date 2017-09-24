На трассе Омской области произошла трагедия, столкнулись КАМАЗ и фура

ДТП со смертельным исходом произошло в субботу вечером на трассе Челябинск-Новосибирск.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного 23 сентября в 23:10, на трассу Челябинск-Новосибирск тут же выехали госавтоинспекторы и скорая помощь.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, водитель автомобиля «DAW TE 105XF» в районе 696 километра трассы Челябинск – Новосибирск допустил наезд на водителя автомашины КАМАЗ, стоявшей на дороге. В результате ДТП мужчина 1956 года рождения скончался на месте происшествия.

По данной аварии полицейские проводят проверку.