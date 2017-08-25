Водитель грузовика, ставшего причиной гибели омской семьи, признал вину и арестован
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 25 августа 2017, 12:33, последнее обновление 25 августа 2017, 12:42  •  печать

Водитель грузовика, ставшего причиной гибели омской семьи, признал вину и арестован

Автор:

Голышмановский районный суд Тюменской области вынес решение об аресте водителя грузовика, по вине которого в минувшее воскресенье погибла ехавшая в Toyota Platz семья из Омска.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Тюменской области, водитель КамАЗа взят под стражу на два месяца. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью пятой ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Она предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. "Свою вину в совершении данного происшествия мужчина признал в полном объёме", - отметили в пресс-службе.

Напомним, дорожный инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 20 августа. По данным ГИБДД, водитель большегруза КамАЗ с прицепом, на дороге Голышманово - Аромашево, поворачивая, не пропустил автомобиль Toyota Platz, двигавшийся во встречном направлении. В ДТП погибли все, кто находился в иномарке: 40-летняя женщина-водитель, двое детей (сын 7 лет и дочь 18 лет), а также 71-летний мужчина, предположительно, отец водителя авто. Все погибшие - жители Омской области. Водитель КамАЗа не пострадал.

Теги  •  #арест #ДТП #судебный процесс

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омский музей объявил конкурс на разработку своего фирменного стиля  •  сегодня, 15:52
Омичи соберутся на чемпионат по рыбной ловле  •  сегодня, 15:43
В Омске возле "Ленты" загорелась иномарка  •  сегодня, 14:53
В Омске оштрафовали директора "Строй-Сиб" за невыплату зарплаты сотрудникам  •  сегодня, 14:11
В Омске украсившую салон автобуса кондуктора заставили вернуть его в прежний унылый вид  •  сегодня, 14:06
Синоптики обещают, что жара в Омске продлится до конца августа  •  сегодня, 14:03  •   1
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400