Водитель грузовика, ставшего причиной гибели омской семьи, признал вину и арестован

Голышмановский районный суд Тюменской области вынес решение об аресте водителя грузовика, по вине которого в минувшее воскресенье погибла ехавшая в Toyota Platz семья из Омска.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Тюменской области, водитель КамАЗа взят под стражу на два месяца. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью пятой ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Она предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. "Свою вину в совершении данного происшествия мужчина признал в полном объёме", - отметили в пресс-службе.

Напомним, дорожный инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 20 августа. По данным ГИБДД, водитель большегруза КамАЗ с прицепом, на дороге Голышманово - Аромашево, поворачивая, не пропустил автомобиль Toyota Platz, двигавшийся во встречном направлении. В ДТП погибли все, кто находился в иномарке: 40-летняя женщина-водитель, двое детей (сын 7 лет и дочь 18 лет), а также 71-летний мужчина, предположительно, отец водителя авто. Все погибшие - жители Омской области. Водитель КамАЗа не пострадал.