В Омске пьяный водитель застрял на рельсах и огрызался  
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 09:04, последнее обновление 22 сентября 2017, 09:10  •  печать

В Омске пьяный водитель застрял на рельсах и огрызался  

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На советы окружающих он просил не умничать, видимо, мужчина плохо понимал, что происходит.

Несколько пабликов соцсети разместили видео, снятое очевидцем происшествия. Из-за нецензурных выражений редакция не может показать его читателям, но желающие могут найти этот ролик во «ВКонтакте». Автор ролика сообщает, что на улице Серова на рельсах застрял автомобиль, он сел днищем на рельсы и буксовал. Очевидец решил подойти и поговорить с водителем, но разговор получился странным. Человек за рулём был явно пьян и плохо соображал. На предложение помочь вытолкать авто он ответил фразой: «Умничать не надо!».

В комментариях к видео пользователи соцсети предполагают, что эта фраза станет мемом. Как развивались события с застрявшей машиной неизвестно.

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