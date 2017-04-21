В Омске поймали двух рецидивистов, разобравших железнодорожные пути

В дежурную часть полиции обратились представители одной из городских организаций с информацией о том, что неизвестные похитили крепёжные пластины рельсов с подъездных железнодорожных путей на улице Донецкой. Сумма ущерба составила 191 300 рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские проверили пункты приёма металла, а также ранее судимых омичей. В результате сотрудники уголовного розыска задержали двух омичей 30 и 40 лет, которые ранее были судимы за грабежи и кражи.
Сотрудники полиции установили, что злоумышленники с помощью специального оборудования в течение нескольких дней похищали части железнодорожных путей, а затем сдавали их в металлолом.
Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере, совершённую группой лиц. Рецидивистам грозит до пяти лет тюрьмы.
Что за скоты? - ведь из-за таких вот у_людков мог сойти поезд с рельс и погибнуть люди. - А вот , кстати, если бы не принимали эти железки у них, они бы и не воровали их, так что - скупщикам такого - надо двойной срок давать!