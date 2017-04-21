В Омске поймали двух рецидивистов, разобравших железнодорожные пути
Происшествия  •  21 апреля 2017, 16:58, последнее обновление 21 апреля 2017, 16:59  •  печать

В Омске поймали двух рецидивистов, разобравших железнодорожные пути

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Омские полицейские задержали двух мужчин 30 и 40 лет, которые в течение нескольких дней воровали части железнодорожных путей и сдавали их в металлолом.

В дежурную часть полиции обратились представители одной из городских организаций с информацией о том, что неизвестные похитили крепёжные пластины рельсов с подъездных железнодорожных путей на улице Донецкой. Сумма ущерба составила 191 300 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские проверили пункты приёма металла, а также ранее судимых омичей. В результате сотрудники уголовного розыска задержали двух омичей 30 и 40 лет, которые ранее были судимы за грабежи и кражи.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники с помощью специального оборудования в течение нескольких дней похищали части железнодорожных путей, а затем сдавали их в металлолом.

Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере, совершённую группой лиц. Рецидивистам грозит до пяти лет тюрьмы.

Теги  •  #железнодорожные пути #кража #рецидивист #уголовное дело

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Комментарии
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Виктор Вайз  •  21 апреля 2017, 17:22

Что за скоты? - ведь из-за таких вот у_людков мог сойти поезд с рельс и погибнуть люди. - А вот , кстати, если бы не принимали эти железки у них, они бы и не воровали их, так что - скупщикам такого - надо двойной срок давать!

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