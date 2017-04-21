В Омске поймали двух рецидивистов, разобравших железнодорожные пути

Омские полицейские задержали двух мужчин 30 и 40 лет, которые в течение нескольких дней воровали части железнодорожных путей и сдавали их в металлолом.

В дежурную часть полиции обратились представители одной из городских организаций с информацией о том, что неизвестные похитили крепёжные пластины рельсов с подъездных железнодорожных путей на улице Донецкой. Сумма ущерба составила 191 300 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские проверили пункты приёма металла, а также ранее судимых омичей. В результате сотрудники уголовного розыска задержали двух омичей 30 и 40 лет, которые ранее были судимы за грабежи и кражи.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники с помощью специального оборудования в течение нескольких дней похищали части железнодорожных путей, а затем сдавали их в металлолом.

Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере, совершённую группой лиц. Рецидивистам грозит до пяти лет тюрьмы.