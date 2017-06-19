Мошенница сняла с омички "порчу" за 25 тысяч рублей

Злоумышленница спросила у прохожей, как пройти на почту, а затем обманом украла золотые кольцо и браслет, предложив снять порчу.

В полицию пришла 18-летняя омичка, которая рассказала, что неизвестная женщина обманом похитила у неё золотые кольцо и браслет на сумму 25 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину".

Выяснилось, что незнакомая женщина остановила потерпевшую на улице Ермолаева, спросив, как пройти к ближайшему почтовому отделению. Использовав это как предлог, незнакомка предложила омичке снять порчу. В итоге доверчивая девушка передала кольцо и браслет в тетрадном листе, а сама полчаса прождала злоумышленницу в указанном месте. Только когда подозреваемая не пришла, она поняла, что её обманули.

Подозреваемой на вид 25 лет, рост около 160 см, волосы светло-каштановые чуть ниже плеч. Она была одета в белую футболку и светло-синие джинсы. Омичей просят позвонить по телефонам 79-22-59 или 02, если у них есть какая-то информация о злоумышленнице.