Мошенница сняла с омички "порчу" за 25 тысяч рублей
Происшествия  •  19 июня 2017, 15:42  •  печать

Мошенница сняла с омички "порчу" за 25 тысяч рублей

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Злоумышленница спросила у прохожей, как пройти на почту, а затем обманом украла золотые кольцо и браслет, предложив снять порчу.

В полицию пришла 18-летняя омичка, которая рассказала, что неизвестная женщина обманом похитила у неё золотые кольцо и браслет на сумму 25 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину".

Выяснилось, что незнакомая женщина остановила потерпевшую на улице Ермолаева, спросив, как пройти к ближайшему почтовому отделению. Использовав это как предлог, незнакомка предложила омичке снять порчу. В итоге доверчивая девушка передала кольцо и браслет в тетрадном листе, а сама полчаса прождала злоумышленницу в указанном месте. Только когда подозреваемая не пришла, она поняла, что её обманули.

Подозреваемой на вид 25 лет, рост около 160 см, волосы светло-каштановые чуть ниже плеч. Она была одета в белую футболку и светло-синие джинсы. Омичей просят позвонить по телефонам 79-22-59 или 02, если у них есть какая-то информация о злоумышленнице.

Теги  •  #золото #мошенничество #полиция #порча #уголовный розыск

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Комментарии
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Ада С  •  19 июня 2017, 16:37

Не найдут, так как таких мошенниц сегодня много и становится все больше из-за того, что ими никто не занимается и не наказывают по закону.

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Ильга Ял  •  19 июня 2017, 17:14

Да как бы новых жертв не расплодилось. Видимо гипноз применяет, как еще объяснить "доверчивость" девушки в 18 лет. По своей ли воле отдала или в трансе?

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