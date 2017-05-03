В Омске у пенсионерки, отказавшейся от снятия порчи, украли деньги и мобильный

Мошенница предложила 81-летней омичке очистить квартиру от негативной энергии, а после отказа украла сотовый телефон и 40 тыс. руб.

Накануне в полицию пришла 81-летняя пенсионерка, которая рассказала, что у неё украли мобильный телефон и 40 тыс. руб. Пожилая омичка объяснила, что живёт одна, однако накануне днём она познакомилась с женщиной, которая позже пришла к ней домой без приглашения.

Новая знакомая спрашивала, с кем проживает бабушка, не собирается ли продавать квартиру и не требуется ли ей помощь. После чего она попыталась убедить хозяйку, что ей нужно очистить жильё от негативной энергии. Пенсионерка отказалась, а после ухода гостьи обнаружила пропажу мобильного телефона и 40 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину". В настоящее время сотрудники уголовного розыска составили субъективный портрет подозреваемой и приступили к её розыску.

Приметы женщины: на вид 30 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, кожа смуглая, волосы светлые. Была одета в светлое платье или костюм, а также в верхнюю одежду красного цвета.