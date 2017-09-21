Пьяный омич прятал спайс в коробке из-под iPhone

Вчера, 20 сентября, в 20:25 сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что на 10 этаже в подъезде многоэтажки, расположенной на улице 24-я Северная, лежит мужчина. Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы нашли лежащего в подъезде омича. Мужчина был пьян.

Во время личного досмотра в присутствии понятых у 22-летнего парня нашли коробку от смартфона iPhone 5S. Внутри силовики обнаружили чёрный полимерный пакет со спайсом. После чего незаконное вещество было изъято и передано на экспертизу, а мужчина задержан и передан полицейским.