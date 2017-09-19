Омские полицейские сожгли 200 вёдер конопли

Сегодня, 19 сентября, омские полицейские уничтожили 11 килограммов наркотиков, изъятых в ходе расследования пяти уголовных дел, по которым вынесены судебные решения, вступившие в силу.

- Среди уничтоженного зелья - партия марихуаны из нарколаборатории, обнаруженной в сентябре прошлого года полицейскими в частном доме в Ленинском округе, который арендовал 46-летний гражданин сопредельного государства, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - Тогда было изъято более 200 вёдер с кустами конопли и 417 г марихуаны, приготовленной для распространения. Также здесь находились кусты конопли и марихуана, изъятая оперативниками в ноябре 2016 года из мини-лаборатории, оборудованной в квартире на улице Дианова.

Полицейские предупреждают омичей, что санкциями статей Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото: пресс-служба омского УМВД