Омские полицейские сожгли 200 вёдер конопли
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 19 сентября 2017, 16:23, последнее обновление 19 сентября 2017, 17:04  •  печать

Омские полицейские сожгли 200 вёдер конопли

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Сотрудники УНК УМВД России по Омской области уничтожили изъятые в ходе расследования наркотики растительного происхождения.

Сегодня, 19 сентября, омские полицейские уничтожили 11 килограммов наркотиков, изъятых в ходе расследования пяти уголовных дел, по которым вынесены судебные решения, вступившие в силу.

- Среди уничтоженного зелья - партия марихуаны из нарколаборатории, обнаруженной в сентябре прошлого года полицейскими в частном доме в Ленинском округе, который арендовал 46-летний гражданин сопредельного государства, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - Тогда было изъято более 200 вёдер с кустами конопли и 417 г марихуаны, приготовленной для распространения. Также здесь находились кусты конопли и марихуана, изъятая оперативниками в ноябре 2016 года из мини-лаборатории, оборудованной в квартире на улице Дианова.

Полицейские предупреждают омичей, что санкциями статей Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото: пресс-служба омского УМВД

Теги  •  #наркотики #УМВД #фото

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  19 сентября 2017, 16:57

Надо было собрать наркоманам, построить их и пусть смотрят на горение наркотиков.

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