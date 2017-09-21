Омич из Кировского округа выращивал в гараже коноплю

Полицейские во время спецоперации изъяли из гаража 45 кустов конопли.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области в результате проверки задержали 31-летнего омича. Он подозревается в культивировании конопли в гараже, расположенном в Кировском округе.

Во время личного досмотра у него было изъято 15,5 г марихуаны. Оказалось, что наркотик он изготовил сам из выращенной в подвале гаража конопли.

Мужчина оборудовал гараж под теплицу: установил лампы солнечного освещения, датчики температуры, вентиляцию, обогреватель и вытяжку. Также в помещении находились грунт, вода и удобрение для подкормки растений. Семена он купил через интернет.

Во время спецоперации наркополицейские в присутствии понятых изъяли 45 кустов запрещённого растения. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, группой лиц по предварительному сговору". Омичу грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области