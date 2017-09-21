Омич из Кировского округа выращивал в гараже коноплю
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 21 сентября 2017, 14:46, последнее обновление 21 сентября 2017, 16:01  •  печать

Омич из Кировского округа выращивал в гараже коноплю

Автор:

Полицейские во время спецоперации изъяли из гаража 45 кустов конопли.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области в результате проверки задержали 31-летнего омича. Он подозревается в культивировании конопли в гараже, расположенном в Кировском округе.

Во время личного досмотра у него было изъято 15,5 г марихуаны. Оказалось, что наркотик он изготовил сам из выращенной в подвале гаража конопли.

Мужчина оборудовал гараж под теплицу: установил лампы солнечного освещения, датчики температуры, вентиляцию, обогреватель и вытяжку. Также в помещении находились грунт, вода и удобрение для подкормки растений. Семена он купил через интернет.

Во время спецоперации наркополицейские в присутствии понятых изъяли 45 кустов запрещённого растения. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, группой лиц по предварительному сговору". Омичу грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #гараж #конопля #марихуана #наркотики #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омичи получили 150 тысяч карт "Мир"  •  сегодня, 17:54  •   1
За счёт областного бюджета построят дороги к омским предприятиям  •  сегодня, 17:37
В Омске дачные свинофермы уличили в нарушениях  •  сегодня, 17:33
Омские садоводы могут избавиться от излишков урожая в эти выходные  •  сегодня, 17:19
Омичи напишут "Большой этнографический диктант"  •  сегодня, 17:10
Омичей отнесли к активным приверженцам ЗОЖ  •  сегодня, 16:46
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400