В Омске загорелась школа №137

Накануне вечером очевидцы написали в соцсетях, что загорелся лицей №137, расположенный на проспекте Комарова. Омичи испугались, что во время пожара пострадал школьник, однако позже эта информация не подтвердилась.
Оказалось, что в здании загорелся утеплитель двери в крыле дошкольной подготовки. На место происшествия приехали две скорые. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, на место происшествия прибыли 10 человек и 3 пожарные машины. Сотрудники лицея потушили возгорание до приезда спасателей. Никто не пострадал.
Фото: Омск Live
Страшное дело. Интересно, пожарники теперь устроят тотальную проверку безопасности?
"загорелась дверь пожарного входа" - звучит всё равно, что "загорелся огнетушитель" или "вода стала мокрой". И, кстати, 3 пожарные ехали так долго, что "Сотрудники лицея потушили возгорание до приезда спасателей": то ли спасатели ехали на тормозах, то ли там был не пожар, а так просто - один из лицеистов спичку неудачно бросил...
Во время обнаружили, во время потушили, молодцы все, теперь причину устанавливать нужно, от чего такое безобразие, может хулиганят сами школьники
Все обошлось, а школьники, видимо, расстроились, что не сгорела до тла. ))