В Омске загорелась школа №137
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  9 сентября 2017, 11:47, последнее обновление 9 сентября 2017, 11:51  •  печать

В Омске загорелась школа №137

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Очевидцы рассказали, что в здании загорелась дверь пожарного входа в крыле дошкольной подготовки.

Накануне вечером очевидцы написали в соцсетях, что загорелся лицей №137, расположенный на проспекте Комарова. Омичи испугались, что во время пожара пострадал школьник, однако позже эта информация не подтвердилась.

Оказалось, что в здании загорелся утеплитель двери в крыле дошкольной подготовки. На место происшествия приехали две скорые. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, на место происшествия прибыли 10 человек и 3 пожарные машины. Сотрудники лицея потушили возгорание до приезда спасателей. Никто не пострадал.

Фото: Омск Live

Теги  •  #МЧС #пожар #школа

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Комментарии
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Светлана Владимирова  •  9 сентября 2017, 18:32

Страшное дело. Интересно, пожарники теперь устроят тотальную проверку безопасности?

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Jack Daniels  •  9 сентября 2017, 13:41

"загорелась дверь пожарного входа" - звучит всё равно, что "загорелся огнетушитель" или "вода стала мокрой". И, кстати, 3 пожарные ехали так долго, что "Сотрудники лицея потушили возгорание до приезда спасателей": то ли спасатели ехали на тормозах, то ли там был не пожар, а так просто - один из лицеистов спичку неудачно бросил...

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Роман Орехов  •  9 сентября 2017, 12:58

Во время обнаружили, во время потушили, молодцы все, теперь причину устанавливать нужно, от чего такое безобразие, может хулиганят сами школьники

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Сергей Кузнецов  •  9 сентября 2017, 12:37

Все обошлось, а школьники, видимо, расстроились, что не сгорела до тла. )) 

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