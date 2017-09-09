В Омске загорелась школа №137

Накануне вечером очевидцы написали в соцсетях, что загорелся лицей №137, расположенный на проспекте Комарова. Омичи испугались, что во время пожара пострадал школьник, однако позже эта информация не подтвердилась.

Оказалось, что в здании загорелся утеплитель двери в крыле дошкольной подготовки. На место происшествия приехали две скорые. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, на место происшествия прибыли 10 человек и 3 пожарные машины. Сотрудники лицея потушили возгорание до приезда спасателей. Никто не пострадал.

Фото: Омск Live