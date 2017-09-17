В Омске иномарка залетела под припаркованную фуру

Вчера, 16 сентября, на улице 3-я Молодежная возле проходной шинного завода произошло страшное ДТП. Водитель автомобиля Toyota въехал в припаркованный большегруз Volvo, потому что не заметил его из-за плохого освещения. В результате ДТП иномарка буквально залетела под фуру.

Водитель иномарки после столкновения выжил, но сильно пострадал. С открытой черепно-мозговой травмой он был доставлен в БСМП-1.

Фото: ЧП Омск