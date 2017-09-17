В Омске иномарка залетела под припаркованную фуру
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 17 сентября 2017, 14:23, последнее обновление 17 сентября 2017, 14:30  •  печать

В Омске иномарка залетела под припаркованную фуру

Автор:

Водитель иномарки попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

Вчера, 16 сентября, на улице 3-я Молодежная возле проходной шинного завода произошло страшное ДТП. Водитель автомобиля Toyota въехал в припаркованный большегруз Volvo, потому что не заметил его из-за плохого освещения. В результате ДТП иномарка буквально залетела под фуру.

Водитель иномарки после столкновения выжил, но сильно пострадал. С открытой черепно-мозговой травмой он был доставлен в БСМП-1.

Фото: ЧП Омск

Теги  •  #больница #ДТП #иномарка #фура #черепно-мозговая травма

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Роман Орехов  •  17 сентября 2017, 16:27

Плохое освещение всегда не лучший спутник водителя в дороге, выздоровления скорейшего пострадавшему и выписки из больницы.

Ответить
Последние новости
"Авангард" второй раз подряд выиграл у "Югры"  •  сегодня, 21:51
В Омске провели молитвенное стояние против "Матильды"  •  сегодня, 17:46  •   5
В Омской области вспыхнул новый очаг африканской чумы  •  сегодня, 14:57  •   5
Старозагородная роща превратится в благоустроенный сквер  •  вчера, 15:38  •   5
В Омске на даче врач спасла переставшего дышать младенца   •  вчера, 10:57  •   7
В Омской области захватили автобус с "заложниками"  •  15 сентября 2017, 22:21  •   4
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400