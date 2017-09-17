В Омске на Космическом проспекте столкнулись пять автомобилей

Вчера, 16 сентября, на Космическом проспекте произошло массовое ДТП. Снимок с места происшествия опубликовала очевидец в паблике "ЧП Омск".
ДТП на Космическом проспекте, 5 пострадавших машин. Стояла скорая и пожарная, и чуть дальше еще столкнулись 2 легковушки, - написала очевидец.
В аварии пострадали "Газель" и четыре легковых автомобиля. Одной из машин досталось сильнее всего. "Девятку" от удара смяло настолько, что она стала похожа на автомобиль "Ока". Отметим, что из-за аварии на Космическом проспекте образовалась пробка.
Фото: ЧП Омск
Любое ДТП это результат чьей-то ошибки. Часто бывает, что одни столкнулись, а потом другие в них въезжают.
А в таких случаях важно ехать не очень быстро и соблюдать дистанцию, чтобы успеть вовремя затормозить.