В Омске на Космическом проспекте столкнулись пять автомобилей
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 17 сентября 2017, 11:26, последнее обновление 17 сентября 2017, 11:37  •  печать

В Омске на Космическом проспекте столкнулись пять автомобилей

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В ДТП с пятью машинами "девятку" смяло до размеров "Оки".

Вчера, 16 сентября, на Космическом проспекте произошло массовое ДТП. Снимок с места происшествия опубликовала очевидец в паблике "ЧП Омск".

ДТП на Космическом проспекте, 5 пострадавших машин. Стояла скорая и пожарная, и чуть дальше еще столкнулись 2 легковушки, - написала очевидец.

В аварии пострадали "Газель" и четыре легковых автомобиля. Одной из машин досталось сильнее всего. "Девятку" от удара смяло настолько, что она стала похожа на автомобиль "Ока". Отметим, что из-за аварии на Космическом проспекте образовалась пробка.

Фото: ЧП Омск

Теги  •  #ВАЗ #ДТП #соцсеть

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Комментарии
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Николай Каринин  •  17 сентября 2017, 13:18

Любое ДТП это результат чьей-то ошибки. Часто бывает, что одни столкнулись, а потом другие в них въезжают.

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Иван Грегин  •  17 сентября 2017, 13:32

А в таких случаях важно ехать не очень быстро и соблюдать дистанцию, чтобы успеть вовремя затормозить.

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