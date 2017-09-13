Омский пенсионер "проиграл" полмиллиона на бирже мошенника

Очередной омский пенсионер стал жертвой телефонного мошенника. Неизвестный позвонил омичу на мобильный телефон и предложил заработать денег на валютном рынке. Пожилой мужчина сначала отказался, но незнакомец оказался хорошим оратором, и в итоге ему удалось уговорить пенсионера сообщить нужную информацию.

- Поддавшись уговорам незнакомца, он решил попробовать свои силы на фондовой бирже, а потом и вовсе передал злоумышленнику все данные своей банковской карты, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - Спустя время омич получил СМС-сообщение о списании более полумиллиона рублей со счёта. Он сразу же обратился в банк, где подтвердили факт списания крупной суммы.

По факту мошенничества в крупном размере возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции занимаются розыском виновных и сбором доказательств.