Омский пенсионер "проиграл" полмиллиона на бирже мошенника
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 13 сентября 2017, 17:15, последнее обновление 13 сентября 2017, 17:38  •  печать

Омский пенсионер "проиграл" полмиллиона на бирже мошенника

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Мужчина сообщил позвонившему незнакомцу данные своей банковской карты и лишился полумиллиона рублей.

Очередной омский пенсионер стал жертвой телефонного мошенника. Неизвестный позвонил омичу на мобильный телефон и предложил заработать денег на валютном рынке. Пожилой мужчина сначала отказался, но незнакомец оказался хорошим оратором, и в итоге ему удалось уговорить пенсионера сообщить нужную информацию.

- Поддавшись уговорам незнакомца, он решил попробовать свои силы на фондовой бирже, а потом и вовсе передал злоумышленнику все данные своей банковской карты, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - Спустя время омич получил СМС-сообщение о списании более полумиллиона рублей со счёта. Он сразу же обратился в банк, где подтвердили факт списания крупной суммы.

По факту мошенничества в крупном размере возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции занимаются розыском виновных и сбором доказательств.

Теги  •  #биржа #мошенничество #пенсионер #полиция #УМВД

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Комментарии
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Вероника Соколовская  •  13 сентября 2017, 17:35

В наше время лучше никому не доверять,развелось мошенников то по телефону,то в интернете и т.д .. а людей пенсионного возраста еще легче обмануть..конечно хоть б нашли этих мошенников,а то сумма не маленькая..

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