Пенсионерка обменяла мошеннице деньги на билеты "банка приколов"

В Омске 87-летняя пенсионерка лишилась денег, пока покупала у незнакомки платок.

В полицию обратилась 87-летняя женщина с заявлением о краже 16 тыс. руб. Оказалось, что к пенсионерке в дом пришла женщина и предложила купить у нее разные товары.

Пожилая омичка приобрела у неё белый пуховый платок за 10 тыс. руб. После этого незнакомка попросила старушку обменять ей мелкие деньги на крупные купюры. Когда новая знакомая ушла, пожилая омичка решила еще раз пересчитать деньги и заметила, что банкноты заменены на билеты "банка приколов".

Полицейские взяли с места происшествия отпечатки пальцев, после чего нашли их владелицу в базе данных. Злоумышленницей оказалась 62-летняя рецидивистка, которую задержали в дома на улице 3-й Енисейской.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас его расследование завершено.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области