В центре Омска спалили дом сына Олега Шишова
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 15 сентября 2017, 18:02, последнее обновление 15 сентября 2017, 18:06  •  печать

В центре Омска спалили дом сына Олега Шишова

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Памятник деревянного зодчества на ул. Почтовой сгорел из-за неосторожного обращения с огнём.

Сегодня ранним утром омские пожарные почти два часа тушили нежилой дом по ул. Почтовой. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём. Этот дом - памятник деревянного зодчества, находящийся под государственной охраной. Поджигателю может грозить уголовное наказание. Как сообщает "ОмскРегион" со ссылкой на региональный Минкульт, здание принадлежит сыну бывшего гендиректора НПО "Мостовик" Олега Шишова. Ранее его выкупал сам "Мостовик" вместе с землёй.

Деревянный дом до революции принадлежал омскому юристу Арсению Хлебникову, являвшемуся сообщником старшего брата Владимира Ленина - Александра Ульянова. В отличие от Ульянова-старшего, его за участие в заговоре народовольцев не казнили, а отправили в сибирскую ссылку. Так он и попал в Сибирь.

Теги  •  #Олег Шишов #памятник #пожар

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  15 сентября 2017, 18:09

Жаль что такие памятники культурного наследия находятся под охраной только на бумаге, их уже не восстановить, да и заново вряд ли найдутся средства построить

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