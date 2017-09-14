Пригородная маршрутка сгорела во время рейса в Полтавку
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 14 сентября 2017, 11:16  •  печать

Пригородная маршрутка сгорела во время рейса в Полтавку

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Микроавтобус, перевозивший пассажиров, загорелся на дороге. К делу подключилась прокуратура.

Инцидент произошёл на минувшей неделе, 8 сентября. Пассажирская "Газель" двигалась по маршруту "Омск (Автовокзал) - Полтавка". Прямо во время движения маршрутка загорелась. Огонь уничтожил её полностью.

По данному делу началась прокурорская проверка. В ведомстве полагают, что перевозчик, обслуживающий маршрут, нарушил лицензионные требования в части безопасности пассажирских перевозок. Требование о проведении внеплановой проверки направлено в Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора.

Теги  •  #пожар #Полтавка #прокуратура

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Комментарии
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Иван Грегин  •  14 сентября 2017, 11:50

Хорошо, что при этом люди не пострадали, успевшие выскочить из салона, пока огонь не разошелся.

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