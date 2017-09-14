В Омске заделали картошкой яму на дороге

Омичи обсуждают интересный способ борьбы с выбоинами на дорогах, о котором стало известно сегодня. Один из горожан, проходя по улице 50 лет Октября, увидел, что кто-то заделал яму картофелем.

Пользователи соцсети увидев фото, тут же принялись соревноваться в остроумии. Одни отметили, что омские дорожники наконец-то начали использовать сверхтехнологии в работе, другие начали гадать, когда из заделанной ямы можно будет собрать урожай.