В Омске заделали картошкой яму на дороге
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 14 сентября 2017, 09:01, последнее обновление 14 сентября 2017, 10:45  •  печать

В Омске заделали картошкой яму на дороге

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Фотография дороги, которую отремонтировали необычным способом, появилась сегодня в социальных сетях.

Омичи обсуждают интересный способ борьбы с выбоинами на дорогах, о котором стало известно сегодня. Один из горожан, проходя по улице 50 лет Октября, увидел, что кто-то заделал яму картофелем.

Пользователи соцсети увидев фото, тут же принялись соревноваться в остроумии. Одни отметили, что омские дорожники наконец-то начали использовать сверхтехнологии в работе, другие начали гадать, когда из заделанной ямы можно будет собрать урожай.

Теги  •  #дорога #картофель #ремонт #фото

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Комментарии
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Андрей Жадаев  •  14 сентября 2017, 11:34

Логичнее было бы предположить, что кто-то из уважаемых горожан таким образом избавился от мусора. Или рассыпанную на дороге картошку затолкали в яму.

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