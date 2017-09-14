Омичи стали свидетелями жёсткого задержания водителя сотрудниками ГИБДД
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 14 сентября 2017, 09:15, последнее обновление 14 сентября 2017, 10:08  •  печать

Омичи стали свидетелями жёсткого задержания водителя сотрудниками ГИБДД

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Видеозапись задержания нарушителя несколькими инспекторами ДПС появилась в социальных сетях.

В группе "Аварийный Омск" соцсети "ВКонтакте" опубликовали видео, в котором можно увидеть, как сотрудник ГИБДД вытаскивает из салона автомобиля водителя и падает вместе с ним на асфальт. Затем к сотруднику ДПС на помощь подбегают коллеги: один пнул мужчину, а другой откинул от него ногой предмет, похожий на пистолет, который задержанный держал в руках.

- Перекрыли ему дорогу, он протаранил одну из машин. Когда пытались вытащить, он сдал назад, при этом задел рядом стоящий Mercedes, - рассказал автор видео, пожелавший остаться анонимным.

Позже стало известно, что операция силовиков происходила на пересечении улиц Орджоникидзе - 24-я Северная. Что стало причиной задержания мужчины, пока неизвестно. 

Теги  •  #видео #ГИБДД #ДПС #задержание

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Комментарии
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Николай Каринин  •  14 сентября 2017, 10:34

Если сотрудники ДПС действовали именно так, то наверняка для этого были основания. С законопослушными гражданами так не поступают.

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Александр Божежар  •  14 сентября 2017, 09:31

Без понимания полной картины - нельзя говорить о том было ли это жестоко или нет, есть ситуации, в которых силовой вариант - единственный.

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