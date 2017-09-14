Омичи стали свидетелями жёсткого задержания водителя сотрудниками ГИБДД

В группе "Аварийный Омск" соцсети "ВКонтакте" опубликовали видео, в котором можно увидеть, как сотрудник ГИБДД вытаскивает из салона автомобиля водителя и падает вместе с ним на асфальт. Затем к сотруднику ДПС на помощь подбегают коллеги: один пнул мужчину, а другой откинул от него ногой предмет, похожий на пистолет, который задержанный держал в руках.

- Перекрыли ему дорогу, он протаранил одну из машин. Когда пытались вытащить, он сдал назад, при этом задел рядом стоящий Mercedes, - рассказал автор видео, пожелавший остаться анонимным.

Позже стало известно, что операция силовиков происходила на пересечении улиц Орджоникидзе - 24-я Северная. Что стало причиной задержания мужчины, пока неизвестно.