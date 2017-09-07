Омичи украли с грузового поезда почти тонну "чушек"

Сотрудники омского ЛУ МВД России во время проверки пунктов приема металла в поселке Марьяновка нашли в одном из них чугунные изделия. "Чушки" были похожи на металлические предметы, которые привезли в город на грузовом поезде несколько суток назад на станцию "Марьяновка".

Во время разыскных мероприятий транспортные полицейские установили личности предполагаемых преступников. Ими оказались два рецидивиста 26-ти и 30-ти лет.

Оказалось, что ранее судимый мужчина предложил приятелю похитить металлические изделия из поезда, стоящего на станции. Злоумышленники похитили из более 900 кг чугунных «чушек» и спрятали в кустах рядом с железной дорогой. Через несколько часов они вернулись за похищенным, сложили в багажник авто и отвезли в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Им грозит до 5 лет лишения свободы.