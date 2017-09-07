Омичи украли с грузового поезда почти тонну "чушек"
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  7 сентября 2017, 14:46, последнее обновление 7 сентября 2017, 14:47  •  печать

Омичи украли с грузового поезда почти тонну "чушек"

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Транспортные полицейские поймали злоумышленников, укравших чугунные изделия с грузового поезда.

Сотрудники омского ЛУ МВД России во время проверки пунктов приема металла в поселке Марьяновка нашли в одном из них чугунные изделия. "Чушки" были похожи на металлические предметы, которые привезли в город на грузовом поезде несколько суток назад на станцию "Марьяновка".

Во время разыскных мероприятий транспортные полицейские установили личности предполагаемых преступников. Ими оказались два рецидивиста 26-ти и 30-ти лет.

Оказалось, что ранее судимый мужчина предложил приятелю похитить металлические изделия из поезда, стоящего на станции. Злоумышленники похитили из более 900 кг чугунных «чушек» и спрятали в кустах рядом с железной дорогой. Через несколько часов они вернулись за похищенным, сложили в багажник авто и отвезли в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Теги  •  #кража #полиция #рецидивист

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Комментарии
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Виктор Вайз  •  7 сентября 2017, 15:03

А что же скупщики металла? - им вообще ничего? - это же по сути скупщики краденого! - неужели их объяснение "А мы и подумать не могли, что 900 кг чушек украли...- мы то думали они нашли их на дороге... да-да все 900 кг - прям на дороге валялись)))" - будет достаточно, чтобы не нести ответственности?

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