Домушник напал на омичку с вилкой и украл планшет
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 11 сентября 2017, 15:24, последнее обновление 11 сентября 2017, 15:28  •  печать

Домушник напал на омичку с вилкой и украл планшет

Автор:

Злоумышленник пробрался в дом через открытую на проветривание балконную дверь. Сейчас подозреваемый арестован.

Вчера ночью в полицию позвонила 35-летняя омичка и рассказала, что к ней в квартиру проник неизвестный и украл планшет. Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли на улицу Перелёта и выяснили, что около 3:30 женщину разбудил незнакомый мужчина.

Он приставил вилку к её шее и потребовал деньги. Когда омичка сказала, что у неё нет наличных, злоумышленник украл планшет стоимостью 10 тыс. руб. Эксперты-криминалисты осмотрели расположенную на первом этаже квартиру, изъяли следы пальцев рук и обуви. Оказалось, что преступник попал в дом, выбив балконную дверь, которая была открыта в режиме проветривания.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался трижды ранее судимый за кражи 26-летний мужчина. Он был задержан и доставлен в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище". Вору грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый арестован. Похищенный планшет возвращён владелице.

Теги  •  #кража #планшет #рецидивист #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Чума незначительно повлияла на цены на свинину в Омске  •  сегодня, 15:20
В Омске из парка "Зелёный остров" вывезли почти шесть тонн мусора  •  сегодня, 14:27  •   1
Место председателя областного арбитража хотят занять пять судей  •  сегодня, 13:55
Омские танки "станцевали" вальс  •  сегодня, 13:49  •  
Полёты из Омска в Астану станут более частыми и дешёвыми  •  сегодня, 13:24
В Омске из-за сообщения о заложенных бомбах оцепили муниципальные рынки  •  сегодня, 13:00  •    •  
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400