Домушник напал на омичку с вилкой и украл планшет

Злоумышленник пробрался в дом через открытую на проветривание балконную дверь. Сейчас подозреваемый арестован.

Вчера ночью в полицию позвонила 35-летняя омичка и рассказала, что к ней в квартиру проник неизвестный и украл планшет. Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли на улицу Перелёта и выяснили, что около 3:30 женщину разбудил незнакомый мужчина.

Он приставил вилку к её шее и потребовал деньги. Когда омичка сказала, что у неё нет наличных, злоумышленник украл планшет стоимостью 10 тыс. руб. Эксперты-криминалисты осмотрели расположенную на первом этаже квартиру, изъяли следы пальцев рук и обуви. Оказалось, что преступник попал в дом, выбив балконную дверь, которая была открыта в режиме проветривания.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался трижды ранее судимый за кражи 26-летний мужчина. Он был задержан и доставлен в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище". Вору грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый арестован. Похищенный планшет возвращён владелице.