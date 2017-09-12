Силовики: Звонки о минировании в российских городах поступали из Украины
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 23:05, последнее обновление 12 сентября 2017, 23:08  •  печать

Силовики: Звонки о минировании в российских городах поступали из Украины

Автор:

Звонки с угрозами минирования в ряде российских городов, в том числе Омске, по предварительным данным поступали с территории Украины - об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили федеральные СМИ.

"Есть оперативная информация, подтверждающая, что звонки поступают с территории Украины", - цитирует РИА "Новости" источник в силовых структурах РФ. Также, по данным информагентства, глава совета по общественной безопасности организации "Офицеры России", экс-председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности Антон Цветков заявил, что анонимные звонки об угрозе взрыва на торговых и образовательных объектах в России могут быть нацелены на дестабилизацию обстановки в регионах. Уточняется, что поиск звонивших ведется, с силовиками сотрудничает, помогая в этом, оператор "Ростелеком". Подробности взаимодействия в "Ростелекоме" не раскрывают.

Напомним, в Омске эвакуация зданий из-за звонков о предполагаемом минировании началась в минувшее воскресенье, за два дня поступило более 50 звонков. Школы, кинотеатры, мэрия, торгово-офисные центры - "террористы" выбирали объекты с массовым пребыванием людей. Затем волна сообщений о минировании зданий прокатилась по стране. Минувшей ночью в соседнем Новосибирске спецслужбы эвакуировали несколько зданий из-за анонимных звонков о заложенных бомбах.

Теги  •  #звонок #ложное минирование #Украина

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
О минировании омской мэрии сообщали из другого города  •  вчера, 19:56  •   1
Шесть тысяч омичей высказались о ремонте омских дорог  •  вчера, 19:29
Неудержимый шланг омских пожарных рассмешил интернет-пользователей  •  вчера, 17:35  •   2  •  
Отопление могут включить раньше срока по просьбе омичей  •  вчера, 16:51  •   4
Глава омского МЧС и лидер единороссов уходят с постов ради Горсовета  •  вчера, 16:21
Дороги в центре Омска перекроют на несколько ночей  •  вчера, 15:50
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400