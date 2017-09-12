Силовики: Звонки о минировании в российских городах поступали из Украины

Звонки с угрозами минирования в ряде российских городов, в том числе Омске, по предварительным данным поступали с территории Украины - об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили федеральные СМИ.

"Есть оперативная информация, подтверждающая, что звонки поступают с территории Украины", - цитирует РИА "Новости" источник в силовых структурах РФ. Также, по данным информагентства, глава совета по общественной безопасности организации "Офицеры России", экс-председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности Антон Цветков заявил, что анонимные звонки об угрозе взрыва на торговых и образовательных объектах в России могут быть нацелены на дестабилизацию обстановки в регионах. Уточняется, что поиск звонивших ведется, с силовиками сотрудничает, помогая в этом, оператор "Ростелеком". Подробности взаимодействия в "Ростелекоме" не раскрывают.

Напомним, в Омске эвакуация зданий из-за звонков о предполагаемом минировании началась в минувшее воскресенье, за два дня поступило более 50 звонков. Школы, кинотеатры, мэрия, торгово-офисные центры - "террористы" выбирали объекты с массовым пребыванием людей. Затем волна сообщений о минировании зданий прокатилась по стране. Минувшей ночью в соседнем Новосибирске спецслужбы эвакуировали несколько зданий из-за анонимных звонков о заложенных бомбах.