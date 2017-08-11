Взявшая кредит жительница Омской области осталась без денег и с долгом

Омский областной суд рассмотрит претензию местной жительницы, неудачно взявшей кредит. Женщина заняла у банка 5 тыс. руб., которые финансисты тут же списали в качестве комиссии за выдачу дебитовой карты - в итоге заёмщица оказалась без денег и с долгом.

Как сообщили в пресс-службе Омского областного суда, инцидент произошёл в Исилькульском районе. Местная жительница воспользовалась предложением одного из банков, получив заём в размере 5 тыс. руб. под 38,5 % годовых. Денег женщина не увидела - они тут же были списаны в качестве комиссии за оформление кредита, выдачу дебитовой карты. В итоге женщина осталась без нужной ей суммы, и ещё и должна банку. Заёмщица оспорила действия банкиров в Исилькульском городском суде, однако там признали правоту финансового института. Женщина намерена отстоять свою правоту в апелляционной инстанции, в Омском областном суде.