Омских банкиров оштрафовали за попытку ошибочного взыскания долга по кредиту

Омские приставы оштрафовали на 30 тыс. руб. местное отделение ПАО "Совкомбанк", сотрудники которого названивали омичке, требуя вернуть долг по кредиту, который она не брала.

Как рассказали в пресс-службе УФССП РФ по Омской области, наложение штрафа на банкиров стало прецедентом для региона - ранее наказание за нарушение правил взыскания просроченной задолженности не практиковалось. Поводом стал кредит, взятый омичкой, при оформлении которого она указала случайный номер контактного телефона. Когда женщина перестала платить по кредиту, специалисты банка начали названивать по указанному ей номеру, несмотря на то, что он принадлежал другому человеку. Абонент - женщина, не бравшая в банке кредит - была вынуждена терпеть звонки на протяжении нескольких недель. Настойчивые банкиры звонили ей по 14 раз в сутки, игнорируя её попытки объяснить происходящее.

В итоге омичка обратилась с жалобой на банк к судебным приставам, предоставив в качестве доказательства преследования распечатку звонков от своего мобильного оператора. Банкиров заставили удалить номер абонента из базы должников. Однако этим дело на закончилось.

- Работники УФССП усмотрели в действиях специалистов банка состав административного правонарушения, после чего направили заявление в суд по месту регистрации ПАО "Совкомбанк" для привлечения его к административной ответственности. За нарушение прав и законных интересов физического лица при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, банкирам теперь придется выплатить штраф в размере 30 тыс. руб., - пояснили в УФССП.