Скорая помощь столкнулась с ВАЗом, пострадал 2-летний ребёнок

Сегодня, 8 сентября, около 11 часов на перекрёстке улиц 24-я Северная и 2-я Совхозная столкнулись карета скорой помощи и ВАЗ-2115. От удара медицинская "Газель" вылетела на тротуар.

По данным областного УМВД, столкновение допустил 39-летний водитель скорой, ехавший в сторону улицы Герцена. Однако в социальных сетях очевидцы сообщают, что машину медиков не пропустила легковушка, за рулём которой находилась разговаривавшая по телефону женщина.

В аварии пострадал ребёнок - мальчик 2015 г.р., ехавший в ВАЗе. Его госпитализировали в больницу. По факту ДТП проводится проверка.