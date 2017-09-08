Осуждён сообщивший о готовящемся теракте в Омске житель Курганской области

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Курганской области, виновным по части первой ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) был признан 37-летний житель районного посёлка Мишкино. В июле, будучи нетрезвым, он в шесть часов утра позвонил в полицию и сообщил о готовящихся терактах в Омске и Екатеринбурге. Решением суда лжеминёр был оштрафован на 50 тыс. рублей.