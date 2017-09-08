Осуждён сообщивший о готовящемся теракте в Омске житель Курганской области

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Курганской области, виновным по части первой ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) был признан 37-летний житель районного посёлка Мишкино. В июле, будучи нетрезвым, он в шесть часов утра позвонил в полицию и сообщил о готовящихся терактах в Омске и Екатеринбурге. Решением суда лжеминёр был оштрафован на 50 тыс. рублей.
Суд в Курганской области оштрафовал на 50 тыс. рублей местного жителя, сообщившего о готовящемся террористическом акте в Омске.
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Хм, прям, как в песне Шевчука: "Нечего, *адла, народ баламутить!"
Взяли и вправду его... аж на 50 штук тра-та-та-та. Но, по большому счёту, он, таки, был не прав. Посему решение суда одобрям-с.