По факту смертельного ДТП на Герцена возбудили уголовное дело
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  5 сентября 2017, 16:41, последнее обновление 5 сентября 2017, 16:57  •  печать

По факту смертельного ДТП на Герцена возбудили уголовное дело

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За рулём автомобиля Mercedes - одного из участников ДТП, находился сын одного из известных омских строителей. Чтобы определить виновника автоаварии, следствию предстоит провести видео- и автотехническую экспертизы.

Как сообщили ИА "Омск Здесь" в пресс-службе регионального УМВД, по факту ДТП на ул. Герцена, которое произошло 21 августа, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Его расследованием занимается специализированный следственный отдел СУ УМВД России по Омской области.

Напомним, в ДТП погиб водитель "Нивы". Предварительно установлено, что около 12:00 водитель Mercedes ехал по ул. Герцена в направлении ул. Октябрьской. Он выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2121. В результате ДТП 49-летний водитель ВАЗа скончался, 23-летний водитель иномарки серьёзных повреждений не получил. Его освидетельствование показало, что за руль он сел в трезвом виде. Позже стало известно, парень из Mercedes - сын известного омского строителя.

- В рамках уголовного дела назначено проведение видеотехнической экспертизы по изъятым записям с камер наблюдения близрасположенных зданий и регистраторов проезжавших машин - для определения скоростного режима участников ДТП. А также автотехнической экспертизы - для установления наличия технических возможностей предотвращения столкновения, - пояснили в полиции.

Фото: Аварийный Омск

Теги  •  #видео #дороги #ДТП #полиция #уголовное дело

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