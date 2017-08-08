СК проверит, почему 8-летний омич попал в больницу после удара током от домофона

Следственный комитет России по Омской области проводит доследственную проверку по сообщению, размещённому в соцсети "ВКонтакте" и СМИ, о том, что 8-летний мальчик получил удар током.
Предварительно установлено, что 7 августа на улице Омской из-за неисправности домофона, установленного на железной двери подъезда, ребёнка ударило током. О происшествии сообщила жительница дома Татьяна Пашко в паблике "ЧП Омск". В настоящее время школьник находится в больнице.
Отметим, что работники службы проигнорировали неисправность домофона, сказали, что перезвонят, но не перезвонили и не приехали. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также дана оценка действиям работников организации, обслуживающей домофон.
Прежде всего сам домофон проверять нужно. Если он действительно неисправен, то мог еще кто-то пострадать.