Сотрудники торгового комплекса Омска сами раскрыли кражу

Омскими полицейскими расследуется уголовное дело 23-летнего продавца одного из крупных торговых комплексов. Он обвиняется в хищении инвентаря, предназначенного для оформления залов.

На протяжении июня и июля 2017 года он похищал шуруповёрты и большие картриджи для профессионального принтера. Имущество проносил в своей сумке, заворачивая в одежду. Общий материальный ущерб составил 50 тыс. руб.

- Пропажу заметил один из дизайнеров, когда не обнаружил инструмента для сборки. Предположив, что хищение мог совершить кто-то из персонала, работники просмотрели интернет-сайты бесплатных объявлений. На одном из них они нашли несколько предложений о продаже имущества магазина одним и тем же человеком. Продавцом оказался их коллега, о чем они и рассказали сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.