Сотрудники торгового комплекса Омска сами раскрыли кражу
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  2 сентября 2017, 12:18, последнее обновление 2 сентября 2017, 14:41  •  печать

Сотрудники торгового комплекса Омска сами раскрыли кражу

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Воришкой оказался из коллега, который крал шуруповёрты и картриджи.

Омскими полицейскими расследуется уголовное дело 23-летнего продавца одного из крупных торговых комплексов. Он обвиняется в хищении инвентаря, предназначенного для оформления залов.

На протяжении июня и июля 2017 года он похищал шуруповёрты и большие картриджи для профессионального принтера. Имущество проносил в своей сумке, заворачивая в одежду. Общий материальный ущерб составил 50 тыс. руб.

- Пропажу заметил один из дизайнеров, когда не обнаружил инструмента для сборки. Предположив, что хищение мог совершить кто-то из персонала, работники просмотрели интернет-сайты бесплатных объявлений. На одном из них они нашли несколько предложений о продаже имущества магазина одним и тем же человеком. Продавцом оказался их коллега, о чем они и рассказали сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

Теги  •  #кража #офис #полиция

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  2 сентября 2017, 15:45

Нормальное завершение, видно не дорожил своей работой, вот и таскал с неё товар, далеко не задумываясь, что его могут элементарно вычислить.

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Анастасия Новикова  •  2 сентября 2017, 14:15

Сотрудники торгового комплекса молодцы, сами раскрыли преступление. Но это должны были сделать сотрудники полиции, а не продавцы.

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Сергей Власов  •  2 сентября 2017, 13:49

Это ж как нужно опуститься - продавать украденное имущество на общественных сайтах. Пусть теперь ворует из общего тюремного котла.

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Виктор Вайз  •  2 сентября 2017, 12:48

"Дизайнер-пинкертон" - красавчег! и объявления нашли, и догадались же. А продавец, конечно, неправильно продавал краденное, - надо ж было как-то через подставных лиц что ли...

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Альберт Сидоркин  •  2 сентября 2017, 12:38

Кто был заинтересован в поимке, поскольку сам материально страдал от этих краж, тот и разоблачил вора. Если бы полицейским снижали зарплату за каждое нераскрытое преступление, они бы работали намного лучше.

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