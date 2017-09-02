Сотрудники торгового комплекса Омска сами раскрыли кражу

Омскими полицейскими расследуется уголовное дело 23-летнего продавца одного из крупных торговых комплексов. Он обвиняется в хищении инвентаря, предназначенного для оформления залов.
На протяжении июня и июля 2017 года он похищал шуруповёрты и большие картриджи для профессионального принтера. Имущество проносил в своей сумке, заворачивая в одежду. Общий материальный ущерб составил 50 тыс. руб.
- Пропажу заметил один из дизайнеров, когда не обнаружил инструмента для сборки. Предположив, что хищение мог совершить кто-то из персонала, работники просмотрели интернет-сайты бесплатных объявлений. На одном из них они нашли несколько предложений о продаже имущества магазина одним и тем же человеком. Продавцом оказался их коллега, о чем они и рассказали сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.
Нормальное завершение, видно не дорожил своей работой, вот и таскал с неё товар, далеко не задумываясь, что его могут элементарно вычислить.
Сотрудники торгового комплекса молодцы, сами раскрыли преступление. Но это должны были сделать сотрудники полиции, а не продавцы.
Это ж как нужно опуститься - продавать украденное имущество на общественных сайтах. Пусть теперь ворует из общего тюремного котла.
"Дизайнер-пинкертон" - красавчег! и объявления нашли, и догадались же. А продавец, конечно, неправильно продавал краденное, - надо ж было как-то через подставных лиц что ли...
Кто был заинтересован в поимке, поскольку сам материально страдал от этих краж, тот и разоблачил вора. Если бы полицейским снижали зарплату за каждое нераскрытое преступление, они бы работали намного лучше.